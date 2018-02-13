"Реал" планирует подписать прошлогоднюю трансферную цель "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонаарсенал лондонэктор бельерин

"Реал" планирует подписать прошлогоднюю трансферную цель "Барселоны"Мадридский "Реал" заинтересован в подписании защитника лондонского "Арсенала" Эктора Бельерина, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что предпринять попытки приобрести 22-летнего бека "канониров", которого хотела видеть в прошлое межсезонье в своих рядах каталонская "Барселона", королевский клуб планирует уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Бельерин забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за "Арсенал".

Напомним, Адан подтвердил желание Себальоса покинуть "Реал". | soccernews.ru

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