"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт

Мадридский "Реал" планирует подписать со своим ключевым полузащитником Лукой Модричем, которого слухи активно связывают с миланским "Интером", новый контракт.

Так, по сведениям Marca, королевский клуб готов пересмотреть действующее соглашение с 32-летним хавбеком, которое рассчитано до лета 2020-го года, в сторону увеличения оклада игрока.

По текущему контракту зарплата хорвата на "Санятьго Бернабеу" равняется 8 миллионам евро за сезон.

Напомним, этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока. | soccernews.ru