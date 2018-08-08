"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт

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"Реал" планирует подписать с Модричем новый контрактМадридский "Реал" планирует подписать со своим ключевым полузащитником Лукой Модричем, которого слухи активно связывают с миланским "Интером", новый контракт.

Так, по сведениям Marca, королевский клуб готов пересмотреть действующее соглашение с 32-летним хавбеком, которое рассчитано до лета 2020-го года, в сторону увеличения оклада игрока.

По текущему контракту зарплата хорвата на "Санятьго Бернабеу" равняется 8 миллионам евро за сезон.

Напомним,  этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока. | soccernews.ru

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