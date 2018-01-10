"Реал" планирует подписать Салаха

Теги реал мадридмохамед салахливерпуль

"Реал" планирует подписать Салаха"Реал" намерен ответить "Барселоне", которая провернула громкий трансфер Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

Как информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "сливочные" рассматривают вариант с приобретением вингера "красных" Мохамеда Салаха

В этом сезоне египтянин является лидером "Ливерпуля". НВ29 матчах во всех турнирах он забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.

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