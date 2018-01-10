"Реал" планирует подписать Салаха

"Реал" намерен ответить "Барселоне", которая провернула громкий трансфер Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

Как информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "сливочные" рассматривают вариант с приобретением вингера "красных" Мохамеда Салаха.

В этом сезоне египтянин является лидером "Ливерпуля". НВ29 матчах во всех турнирах он забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.

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