"Реал" планирует приобрести игрока "Лиона"

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"Реал" планирует приобрести игрока "Лиона"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Daily Record.

По данным источника, в приобретении 25-летнего француза заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Зидан уже обратился к руководству "Реала" с просьбой купить игрока этим летом. Трансферная стоимость Фекира - 70 миллионов евро. 

Француз играет в "Лионе" с 2013 года. Летом 2018-го игрока хотел приобрести "Ливерпуль" за 60 миллионов евро, однако трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, отметившись 12 голами и 2 ассистами.

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