"Реал" планирует приобрести игрока "Лиона"
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Daily Record.
По данным источника, в приобретении 25-летнего француза заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.
Зидан уже обратился к руководству "Реала" с просьбой купить игрока этим летом. Трансферная стоимость Фекира - 70 миллионов евро.
Француз играет в "Лионе" с 2013 года. Летом 2018-го игрока хотел приобрести "Ливерпуль" за 60 миллионов евро, однако трансфер не состоялся.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, отметившись 12 голами и 2 ассистами.
Не пропустите: Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом
-
Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье
-
Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"
-
Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство
-
"Реал" готов продать полузащитника Родригеса
-
"Реал" планирует приобрести игрока "Лиона"
-
Назван лучший гол по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
ПСЖ предложит Тухелю новый контракт
-
Бонуччи: "Сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико"
-
Карерра высказался о будущем матче "Спартака" с "Зенитом"
-
Зидан назвал игроков, которым даст возможность играть в стартовом составе "Реала"
-
Звезда сборной Португалии вернулась с национальную команду
-
"Севилья" уволила главного тренера
-
Гвардиола прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
-
Лев назвал игроков, которые вошли в сборную Германии
-
Будет весело: защитник "Манчестер Сити" высказался об итогах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
-
5
УЕФА объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов
-
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы
-
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22