"Реал" планирует продать Бэйла и Бензема и сформировать новое звездное атакующее трио

Теги реал мадридгарет бэйлкарим бенземахарри кейнэден азар

"Реал" планирует продать Бэйла и Бензема и сформировать новое звездное атакующее триоБлижайшим летом мадридский "Реал" планирует сформировать новое звездное атакующее трио, информирует испанская пресса.

Так, по окончанию текущего сезона королевский клуб рассчитывает расстаться с вингером Гаретом Бэйлом и форвардом Каримом Бензема. Им на замену руководство "сливочных" надеется подписать звездных игроков из английской Премьер-Лиги - Эдена Азара ("Челси") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, "Реал" может обменяться игроками с клубом из Бундеслиги. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Жалко... Хорошие ребята, особенно Бейл...

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