"Реал" планирует продать Бэйла и Бензема и сформировать новое звездное атакующее трио

Ближайшим летом мадридский "Реал" планирует сформировать новое звездное атакующее трио, информирует испанская пресса.

Так, по окончанию текущего сезона королевский клуб рассчитывает расстаться с вингером Гаретом Бэйлом и форвардом Каримом Бензема. Им на замену руководство "сливочных" надеется подписать звездных игроков из английской Премьер-Лиги - Эдена Азара ("Челси") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, "Реал" может обменяться игроками с клубом из Бундеслиги. | soccernews.ru