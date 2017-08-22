В ближайшее время мадридский "Реал" планирует продлить контракты сразу с пятью своими игроками, информирует испанская пресса.

Так, королевский клуб рассчитывает пролонгировать сотрудничество на улучшенных для футболистов условиях с защитниками Рафаэлем Вараном, Дани Карвахалем и Марсело, хавбеком Иско, а также вингером Марко Асенсио.

Напомним, "Реал" интересуется ключевым игроком "Атлетико". | soccernews.ru