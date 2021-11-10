"Реал" планирует продлить контракты сразу трех футболистов

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"Реал" планирует продлить контракты сразу трех футболистовФото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" намерен пролонгировать соглашения с несколькими ключевыми для будущего клуба футболистами.

Как сообщает издание Marca, королевский клуб планирует продлить контракт с бразильским вингером Винисиусом, французским защитником Ферланом Менди и бразильским защитником Эдером Милитао. 

По информации источника, эти игроки стоят первыми в очереди на продление.

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