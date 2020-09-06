"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды

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"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды

Мадридский "Реал" планирует продать несколько игроков во время нынешнего трансферного окна, чтобы разгрузить зарплатрую ведомость. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" снова арендовал хавбека Дани Себальоса, Хамес Родригес в скором времени станет игроком "Эвертона", а "Милан" арендовал Браима Диаса.

Скорее всего, клуб также покинут полузащитник Гарет Бэйл, нападающие Борха Майораль и Мариано Диас и защитник Серхио Регилон.

По данным источника, "Реал" рассчитывает выручить на их продаже 100 млн евро.

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