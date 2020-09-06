"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды
Мадридский "Реал" планирует продать несколько игроков во время нынешнего трансферного окна, чтобы разгрузить зарплатрую ведомость. Об этом сообщает AS.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" снова арендовал хавбека Дани Себальоса, Хамес Родригес в скором времени станет игроком "Эвертона", а "Милан" арендовал Браима Диаса.
Скорее всего, клуб также покинут полузащитник Гарет Бэйл, нападающие Борха Майораль и Мариано Диас и защитник Серхио Регилон.
По данным источника, "Реал" рассчитывает выручить на их продаже 100 млн евро.
А еще: Лаутаро Мартинес испугался корову во время её доения | http://soccernews.ru
главное
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции
-
"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов
-
Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций
-
Стала известна дата возвращения Месси к тренировкам с "Барселоной"
Лента новостей
-
"Челси" рассматривает вариант с покупкой вратаря "МЮ" Ромеро
-
Сане рассказал о своих целях и задачах в "Баварии"
-
Бруну Фернандеш во второй раз стал отцом
-
Коутинью останется в "Барселоне" в сезоне-2020/21
-
"Уфа" опубликовала забавное видео с тренировки команды в Аше
-
Аршавин назвал самого сильного нападающего России
-
"Барселона" планирует купить Депая и Вейналдума за 55 миллионов евро
-
Ломбертс надеется однажды возглавить "Зенит"
-
"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды
-
Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Венгрией
-
Диего Годин может продолжить карьеру в "Ренне"
-
Ловрен высказался о поражении сборной Хорватии в матче с Португалией
-
Зинченко: "Гарсия попросил меня не забивать испанцам"
-
Форвард "Фенербахче" Муричи подписал контракт с "Лацио"
-
Дешам: "Сборная Франции провела не самый лучший матч"
-
Сантуш прокомментировал победу Португалии над сборной Хорватии в матче Лиги наций
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Погба желает вернуться в "Ювентус"
-
Цорн оценил свою работу в "Спартаке"
-
Суарес и Видаль тренировались отдельно от общей группы "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14