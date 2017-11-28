"Реал" планирует расстаться с Касильей

Мадридский "Реал" намерен в январе расстаться с вратарём Кико Касильей, сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, королевский клуб решил выставить на трансфер 31-летнего стража ворот, который последние 2,5 сезона был дублёром Кейлора Наваса.

По всей видимости, это связано с возможным приобретением голкипера "Атлетика" Кепы Аррисабалаги.

Касилья выступает за "Реал" с 2015 года, сыграл 36 матчей и пропустил 39 голов. | http://soccernews.ru