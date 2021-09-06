"Реал" планирует расстаться с несколькими легендами в 2022 году

Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" не будет продлевать контракты сразу с несколькими игроками, соглашения которых истекают в 2022 году, сообщает издание Marca.

По информации источника, этими футболистами станут Марсело, Иско и Гарет Бэйл. Они с высокой долей вероятности перестанут быть игрока "Реала" 30 июня 2022 года.

Отмечается, что в клубе до сих пор не решили, будут ли продлевать контракт Луки Модрича. Соглашение хорвата истекает также летом 2022 года, его будущее зависит от уровня его выступлений.

Напомним, что уже 9 сентября Модричу исполнится 36 лет.

Также не пропустите: "Атлетико" может бесплатно выкупить Гризманна. | http://soccernews.ru