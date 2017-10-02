"Реал" планирует создать женскую команду

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"Реал" планирует создать женскую команду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сообщил, что королевский клуб планирует создать женскую команду.

По словам босса "сливочных", это будет любительская команда, в которой не будет делаться ставка на легионерок.

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