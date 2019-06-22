"Реал" планирует создать женскую команду

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"Реал" планирует создать женскую команду

Мадридский "Реал" планирует впервые представить свою женскую команду в чемпионате Италии в сезоне-2019/20.

По данным испанской прессы, "сливочные" заплатят 500 тысяч евро женскому клубу "Такон", чтобы занять его место в Ла Лиге. Скорее всего, "Реал" оставит половину игроков "Такона" и добавит несколько звездных футболисток. Сделка будет оформлена до конца этого месяца. Пока это все детали, которые известны.

Свои женские команды в Испании имеют такие клубы, как "Барселона", "Атлетико", "Валенсия", "Севилья", "Реал Сосьедад", "Эспаньол", "Бетис" и "Леванте".

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