"Реал" планирует вернуть Морату

Форвард "Челси" Альваро Мората может вернуться в "Реал".

Как сообщает Express, "сливочные" хотят подписать футболиста, который уже выступал за них с 2010 по 2014 и с 2016 по 2017 год.

В текущем сезоне Мората сыграл 39 матчей, забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

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