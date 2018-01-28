"Реал" планирует выйти на контакт с потенциальным сменщиком Зидана

Теги реал мадридтоттенхэмзинедин зиданмаурисио почеттино

"Реал" планирует выйти на контакт с потенциальным сменщиком ЗиданаМадридский "Реал" уже работает в направлении возможной смены главного тренера по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Daily Mirror, в течение ближайших двух месяцев королевский клуб планирует выйти на контакт с наставником лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество. 45-летний аргентинский специалист рассматривается руководством "сливочных" в качестве одного из кандидатов на замену нынешнему "рулевому" "Реала" Зинедину Зидану.

Напомним, Балаге исключил летний переход Кейна в "Реал". | soccernews.ru

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