"Реал" планирует выйти на контакт с потенциальным сменщиком Зидана

Мадридский "Реал" уже работает в направлении возможной смены главного тренера по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Daily Mirror, в течение ближайших двух месяцев королевский клуб планирует выйти на контакт с наставником лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, чтобы обсудить с ним возможное сотрудничество. 45-летний аргентинский специалист рассматривается руководством "сливочных" в качестве одного из кандидатов на замену нынешнему "рулевому" "Реала" Зинедину Зидану.

Напомним, Балаге исключил летний переход Кейна в "Реал". | soccernews.ru