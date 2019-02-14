"Реал" планирует взять огромный кредит на реконструкцию стадиона
"Реал" ищет средства на реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу".
По сведениям El Confidencial, два американских банка Merrill Lynch и JP Morgan выделят "сливочным" кредит в размере 575 миллионов евро.
Напомним, что "Сантьяго Бернабеу" был построен в 1947 году, а в 1982 и 2001 был реконструирован.
Вместимость стадиона составляет около 81 тысячи зрительских мест.
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|Алавес
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|7
|Бетис
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|Валенсия
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|Реал Сосьедад
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|Эйбар
|23
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|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
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|Леванте
|23
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
|23
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|Жирона
|23
|24
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|Райо Вальекано
|23
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|23
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|Уэска
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|18