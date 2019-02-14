"Реал" планирует взять огромный кредит на реконструкцию стадиона

"Реал" ищет средства на реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу".

По сведениям El Confidencial, два американских банка Merrill Lynch и JP Morgan выделят "сливочным" кредит в размере 575 миллионов евро.

Напомним, что "Сантьяго Бернабеу" был построен в 1947 году, а в 1982 и 2001 был реконструирован.

Вместимость стадиона составляет около 81 тысячи зрительских мест.

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