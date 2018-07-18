"Реал" планирует закрыть трансфер своего второго новичка уже на этой неделе
Мадридский "Реал" планирует закрыть трансфер своего второго новичка уже на этой неделе, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что вслед за подписанием защитника "Реала Сосьедад" Альваро Одриосолы, который сегодня был презентован на "Сантьяго Бернабеу", королевский клуб рассчитывает официально оформить переход в свой стан голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.
Напомним, Перес готов потратить 300 миллионов евро на покупку четырех игроков. | soccernews.ru
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