"Реал" планирует закрыть три трансфера на этой неделе

Мадридский "Реал" близок к оформлению трёх входящих трансферов, сообщает Marca.

По сведениям издания, на этой неделе "бланкос" рассчитывают закрыть вопрос с переходами в клуб защитника "Лиона" Ферлана Менди, вингера "Челси" Эдена Азара и нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича.

Сколько "Реал" заплатит за француза, пока неизвестно. Что касается бельгийца и серба, то их покупка обойдётся "сливочным" в 120 и 65-70 миллионов евро соответственно.

Также мадридцы рассчитывают летом приобрести центрального полузащитника. Клуб выбирает между Полем Погба ("Манчестер Юнайтед") и Кристианом Эриксеном ("Тоттенхэм").

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