"Реал" планирует закрыть три трансфера на этой неделе

Теги реал мадридферлан мендиэден азарлука йовичтрансферы

"Реал" планирует закрыть три трансфера на этой неделе

Мадридский "Реал" близок к оформлению трёх входящих трансферов, сообщает Marca.

По сведениям издания, на этой неделе "бланкос" рассчитывают закрыть вопрос с переходами в клуб защитника "Лиона" Ферлана Менди, вингера "Челси" Эдена Азара и нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича.

Сколько "Реал" заплатит за француза, пока неизвестно. Что касается бельгийца и серба, то их покупка обойдётся "сливочным" в 120 и 65-70 миллионов евро соответственно.

Также мадридцы рассчитывают летом приобрести центрального полузащитника. Клуб выбирает между Полем Погба ("Манчестер Юнайтед") и Кристианом Эриксеном ("Тоттенхэм").

Не пропустите: "Реал" определился с размером предложения по Эриксену. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Экс-тренер "Рубина" Грасиа может возглавить "Челси"

Экс-тренер "Рубина" Грасиа может возглавить "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов