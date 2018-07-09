"Реал" планирует заменить Роналду одной из двух звезд АПЛ

Мадридский "Реал" планирует заменить свою главную звезду в лице Криштиану Роналду одной из двух звезд английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям Le 10 Sport, если португальский бомбардир таки покинет "Сантьяго Бернабеу" этим летом, королевский клуб предпримет попытки подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Альтернативным вариантом бельгийцу "сливочные" рассматривают форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Напомним, по сведениям AS, на замену Роналду "Реал" определил трех кандидатов. | soccernews.ru