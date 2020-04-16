"Реал" планирует тотально обновить атаку! Испанские СМИ уже разузнали о двух приоритетных целях

Холанд – в этом году, и Мбаппе – в следующем. "Сложно, но реально", – комментируют в "Реале" амбициозный план усиления атаки, которую уже называют эрой новых галактикос. Мадридцы имеют четкую дорожную карту, чтобы подписать двух наиболее перспективных нападающих планеты. Приоритетом на ближайшее трансферное окно является чистый центрфорвард, некий киллер, который смог бы гарантировать не менее 30 мячей за сезон. На эту роль идеально подходит сенсационный Эрлинг Холанд с дортмундской "Боруссии". Норвежец безболезненно вышел на уровень немецкой Бундеслиги, установив множество голевых рекордов. 19-летний тинейджер переедет на "Бернабеу" быстрее, чем Мбаппе по одной простой причине – француз не сможет покинуть ПСЖ этим летом. "Бланкос" надеются оформить трансфер чемпиона мира, когда у него останется год по контракту с парижанами (август 2021). Килиан еще должен устоять перед катарскими нефтедолларами, но с этим пока проблем нет. Бумаги о новом соглашении с ПСЖ отложены в долгий ящик, уверяет Marca.



Норвежец находился на радаре скаутов "Реала" еще прошлым летом. Флорентино колебался, как и "Манчестер Юнайтед", и в конце концов выбрал Йовича. Конечно, мадридцы могли подписать обоих, тем более, Холанд стоил мизерные 20 млн евро, в четыре раза меньше, чем сейчас (75 млн евро), но моральная ответственность перед Бензема, фаворитом президента, не позволила провести революцию в атаке. С тех пор ситуация повернулась на 180 градусов. Основной катализатор изменений – не совсем удачные результаты команды Зидана, пока, ведь сезон еще не завершен, и кто знает, будет ли завершен вообще. Бензема несмотря на неплохой старт откровенно сбавил обороты – 19 голов во всех турнирах. Вроде бы и неплохо, но не для форварда уровня "Реала". Зато Йович – первый кандидат "на выход" с жалкими двумя мячами и 391 минутой за спиной. 40 попаданий Холанда ставят в неудобное положение обоих. Зизу не готов терять Карима прямо сейчас. Холанд должен стать за спину многолетней "девятки" Мадрида, а впоследствии – полностью ее заменить. Бензема часто отходит на фланг или действует из глубины, что теоретически расширяет круг маневров "викинга" как типичного наконечника. 75 млн евро за футболиста, который забивает чуть ли не больше всех в Европе – приемлемая цифра, считает Флорентино. Тем более, нынешняя клаусула доступна для "немногих избранных клубов" с "Реалом" на вершине списка. Другим, как то конкурентам из "Баварии", придется платить больше. Интересно, что одиозный Мино Райола собирается оформить громкий трансфер немедленно, несмотря на недавние заявления юной звездочки провести в Германии хотя бы два сезона. Дружба с Пересом должна помочь рыночной бомбе.



Ситуация Мбаппе немного другая. Чтобы там не произошло, шейхи будут удерживать его до последнего, пока совсем не иссякнут аргументы или ресурсы. Правда, второй вариант маловероятен даже в период пандемии. Проблемы с добычей нефти в Катаре пока нет. Сам игрок также не видит сейчас путей для бегства, хотя французские эксперты называют его уход вопросом времени. "Конечно, трансфер Мбаппе притормаживается из-за коронавируса и финансового кризиса, но он точно не продлит контракт с ПСЖ", – заявил бывший хавбек парижан Жером Ротэн. Планы Килиана серьезно изменились из-за карантина. Если раньше он собирался принимать какие-то конкретные решения в конце сезона, то сейчас больше склоняется к тому, чтобы оставить все как есть, но не больше, чем на год. Не идти сейчас, когда мировая экономика переживает упадок, его моральный долг. Мбаппе считает, что было бы нечестно покидать ненешний клуб в разгар кризиса. Однако следующим летом француз почти со стопроцентной гарантией упакуют чемоданы. "Он пообещал Флорентино. Между обоими есть джентльменское соглашение", – пишет Marca. "Реал" даже выигрывает из-за похожего сценария, ведь таким образом убьет двух зайцев – нарастит финансовые мышцы и сохранит хорошие отношения с Аль-Хелаифи. Париж будет обязан вести переговоры, если Мбаппе не продлит контракт. По крайней мере на бумаге все выглядит идеально.

Игорь Малиенко | soccernews.ru