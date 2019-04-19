"Реал" по-прежнему хочет купить Неймара

"Реал" не оставил надежду купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес по-прежнему хочет видеть бразильца в составе своей команды, даже несмотря на грядущие трансферы форвардов "Челси" Эдена Азара и "Айнтрахта" Луки Йовича.

Напомним, что 27-летний Неймар недавно восстановился после перелома пятой плюсневой кости правой ноги и в ближайшее время сможет вернуться на поле.

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