"Реал" по-прежнему хочет купить Неймара
"Реал" не оставил надежду купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Marca.
По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес по-прежнему хочет видеть бразильца в составе своей команды, даже несмотря на грядущие трансферы форвардов "Челси" Эдена Азара и "Айнтрахта" Луки Йовича.
Напомним, что 27-летний Неймар недавно восстановился после перелома пятой плюсневой кости правой ноги и в ближайшее время сможет вернуться на поле.
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