"Реал" победил "Атлетик" и остался в чемпионской гонке

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"Реал" победил "Атлетик" и остался в чемпионской гонке

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл бильбаоский "Атлетик" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Начо.

"Реал", набрав 81 очко, остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от лидирующего "Атлетико" на два очка. В последнем туре королевский клуб на своем поле сыграет с "Вильярреалом" (23 мая). "Атлетик" с 46 очками по-прежнему занимает девятую позицию.

"Атлетик" Бильбао – "Реал" - Мадрид 0:1 (0:0)
Гол: Начо, 68 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Баленсиага, Де Маркос, Йерай Альварес, Сансет (Унаи Лопес, 72), Венседор (Ибаи Гомес, 73), Беренгер, Дани Гарсия (Весга, 65), Морсильо (Рауль Гарсия, 65), Уильямс (Вильялибре, 65).

"Реал": Куртуа, Одриосола, Милитао, Начо, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Модрич, Родриго (Азар, 77), Каземиро, Винисиус Жуниор (Асенсио, 59), Бензема.

Удаление: Рауль Гарсия (89).

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