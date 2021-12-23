"Реал" победил "Атлетик" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетик" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема. В составе хозяев отличился Ойан Сансет.

"Реал", набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 24 очками остался на 10-й позиции.

"Атлетик" – "Реал" - 1:2 (1:2)

Голы: Бензема, 4 - 0:1, Бензема, 7 - 0:2, Сансет, 10 - 1:2

"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63), Саррага (Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Сансет (Рауль Гарсия, 63), Уильямс, Муниаин (Серрано, 84).

"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 90), Азар (Петер, 86), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 85).

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