"Реал" победил "Атлетик" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетик" со счетом 2:1.
Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема. В составе хозяев отличился Ойан Сансет.
"Реал", набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 24 очками остался на 10-й позиции.
"Атлетик" – "Реал" - 1:2 (1:2)
Голы: Бензема, 4 - 0:1, Бензема, 7 - 0:2, Сансет, 10 - 1:2
"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63), Саррага (Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Сансет (Рауль Гарсия, 63), Уильямс, Муниаин (Серрано, 84).
"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 90), Азар (Петер, 86), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14