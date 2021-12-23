"Реал" победил "Атлетик" в Ла Лиге

Теги реал мадридатлетик бильбао

"Реал" победил "Атлетик" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Атлетик" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема. В составе хозяев отличился Ойан Сансет.

"Реал", набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 24 очками остался на 10-й позиции.

"Атлетик" – "Реал" - 1:2 (1:2)
Голы: Бензема, 4 - 0:1, Бензема, 7 - 0:2, Сансет, 10 - 1:2

"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага (Лекуэ, 63), Саррага (Уильямс, 57), Дани Гарсия, Венседор, Сансет (Рауль Гарсия, 63), Уильямс, Муниаин (Серрано, 84).

"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Менди, Кроос, Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Йович, 90), Азар (Петер, 86), Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 85).

Не пропустите: "Атлетико" установил антирекорд Ла Лиги при Симеоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 22 декабря

Главные новости дня: 22 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов