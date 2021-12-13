"Реал" победил "Атлетико" в дерби Мадрида
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.
Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Марко Асенсио.
"Реал", набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 29 очками остался на четвертой позиции.
"Реал" – "Атлетико" - 2:0 (1:0)
Голы: Бензема, 16 - 1:0, Асенсио, 57 - 2:0
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 81), Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема (Йович, 46), Асенсио (Вальверде, 85), Винисиус Жуниор (Родриго, 87).
"Атлетико": Облак, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско (Лемар, 46), Коке, де Пауль (Эррера, 69), Льоренте, Корреа (Суарес, 60), Гризманн (Жоау Феликс, 46), Матеус Кунья (Лоди, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14