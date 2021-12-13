"Реал" победил "Атлетико" в дерби Мадрида

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Марко Асенсио.

"Реал", набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетико" с 29 очками остался на четвертой позиции.

"Реал" – "Атлетико" - 2:0 (1:0)

Голы: Бензема, 16 - 1:0, Асенсио, 57 - 2:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 81), Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема (Йович, 46), Асенсио (Вальверде, 85), Винисиус Жуниор (Родриго, 87).

"Атлетико": Облак, Кондогбиа, Фелипе, Эрмосо, Карраско (Лемар, 46), Коке, де Пауль (Эррера, 69), Льоренте, Корреа (Суарес, 60), Гризманн (Жоау Феликс, 46), Матеус Кунья (Лоди, 60).

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