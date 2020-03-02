"Реал" победил "Барселону" в домашнем матче Примеры впервые с октября 2014 года

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"Реал" победил "Барселону" в домашнем матче Примеры впервые с октября 2014 года

Мадридский "Реал" прервал безвыигрышную серию в домашних матчах с "Барселоной" в рамках Примеры.

На протяжении пяти с половиной лет "сливочные" не могли победить принципиального соперника в чемпионате на "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" положил конец этой серии в воскресенье, обыграв "сине-гранатовых" со счётом 2:0.

Предыдущий триумф "бланкос" на своём поле в Эль Класико в Примере датирован 25 октября 2014 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Касательно Барсы: Лео застрелить в ближайшем лесе, от этой калеки толку все равно 0! Очередной раз подвел команду! Гризманну обрезать ноги по коленки, Фрэнки отдать на пилораму, Альба и весь старый гарем утопить в ближайшем озере, сил нет на это смотреть...

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