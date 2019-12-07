"Реал" победил "Эспаньол" благодаря голам французских легионеров

В рамках 16-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле взял верх над "Эспаньолом".

"Сливочные" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам защитника Рафаэля Варана и нападающего Карима Бензема.

"Реал" – "Эспаньол" - 2:0

Голы: Варан, 37 - 1:0, Бензема, 79 - 2:0.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Кроос (Модрич, 71), Винисиус Жуниор (Милитао, 85), Вальверде, Родриго (Браим Диас, 85), Бензема.

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Калеро, Давид Лопес, Виктор Гомес, Дардер, Гранеро (Лосано, 73), У Лэй (Кампусано, 65), Рока, Эспиноса, Кальери (Мелендо, 83).

Удаление: Менди (83).

"Реал" победил в четвёртой игре чемпионата подряд и возглавил турнирную таблицу, а "Эспаньол" проиграл пять из шести последних матчей и остался на 19-м месте.

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