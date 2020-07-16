"Реал" победил "Вильярреал" и завоевал чемпионский титул

3 Теги реал мадридвильярреал

"Реал" победил "Вильярреал" и завоевал чемпионский титул

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1. Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема. В составе "подводников" отличился Висенте Иборра.

"Реал" за тур до окончания чемпионата стал недосягаемым для "Барселоны" и завоевал чемпионский титул.

"Реал" - "Вильярреал" - 2:1 (1:0)
Голы: Бензема, 29 - 1:0, Бензема, 74 - 2:0, Иборра, 83 - 2:1

"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Азар (Асенсио, 62), Кроос, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Бензема.

"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Пенья (Сориано, 46), Мойсес Гомес (Касорла, 63), Замбо-Ангисса, Морланес (Иборра, 63), Чуквуэзе (Онтиверос, 46), Марио Гаспар, Жерар Морено.

Не пропустите: Лукас Васкес потроллил Рамоса, который похвастался мускулатурой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не удивлен ... Пока Бартомеу подлизывает карликовому , Реал уже взял чемпионат ... Может "повезёт" и в ЛЧ!

Ответить
lesnovsky

МС натянет их по самые яйца... Даже козлиной бороды рамоса видно не будет...

Ответить
vurmouh.unfaits

Все ДAВАЛKИ страны собраны в одной базе и доступ стал Бесплатным и Анонимным. Идеальное место что бы снять девку для секса или проверить свою. В базе очень много замужних или в отношениях, бывает первые пишут так хотят секса. Вот cайт ---- https://bit.vodka/sexbaza

Ответить

главное

"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" победил "Кристал Пэлас" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов