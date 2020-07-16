"Реал" победил "Вильярреал" и завоевал чемпионский титул
В матче 37-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1. Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема. В составе "подводников" отличился Висенте Иборра.
"Реал" за тур до окончания чемпионата стал недосягаемым для "Барселоны" и завоевал чемпионский титул.
"Реал" - "Вильярреал" - 2:1 (1:0)
Голы: Бензема, 29 - 1:0, Бензема, 74 - 2:0, Иборра, 83 - 2:1
"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Азар (Асенсио, 62), Кроос, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Бензема.
"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Пенья (Сориано, 46), Мойсес Гомес (Касорла, 63), Замбо-Ангисса, Морланес (Иборра, 63), Чуквуэзе (Онтиверос, 46), Марио Гаспар, Жерар Морено.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14