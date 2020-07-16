"Реал" победил "Вильярреал" и завоевал чемпионский титул

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Вильярреал" со счетом 2:1. Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема. В составе "подводников" отличился Висенте Иборра.

"Реал" за тур до окончания чемпионата стал недосягаемым для "Барселоны" и завоевал чемпионский титул.

"Реал" - "Вильярреал" - 2:1 (1:0)

Голы: Бензема, 29 - 1:0, Бензема, 74 - 2:0, Иборра, 83 - 2:1

"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Азар (Асенсио, 62), Кроос, Родриго (Винисиус Жуниор, 62), Бензема.

"Вильярреал": Асенхо, Пау Торрес, Кинтилья, Шакла, Пенья (Сориано, 46), Мойсес Гомес (Касорла, 63), Замбо-Ангисса, Морланес (Иборра, 63), Чуквуэзе (Онтиверос, 46), Марио Гаспар, Жерар Морено.

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