"Реал" побил рекорд "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Мадридский "Реал" благодаря победе над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов побил рекорд "Барселоны" в этом турнире.

Как сообщает Gracenote Live, "сливочные" стали рекордсменом по числу побед в самом престижном еврокубке, выиграв в нём в 307-й раз.

"Сине-гранатовые", в свою очередь, с показателем в 306 побед опустились на второе место.

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