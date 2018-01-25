"Реал" поборется с "Атлетико" за форварда сборной Аргентины

Мадридский "Реал" поборется с земляками из "Атлетико" за форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сливочные" определили 20-летнего нападающего "академии" в качестве потенциального кандидата на усиление своей атаки.

Сам футболист, комментируя интерес к своей персоне со стороны королевского клуба, заявил: " Я знаю об интересе "Реала" из газет. Поэтому не могу сказать ничего больше. Мой представитель хотел поговорить со мной, но я был занят. Я горд, что интерес ко мне проявил "Реал". Но я стараюсь успокоиться и наслаждаться тем местом, где я нахожусь ".

Напомним, "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Кроосу. | soccernews.ru