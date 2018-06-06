"Реал" поборется с "Барселоной" за 17-летнего таланта

"Реал" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Сантоса" Родриго Гоэсу, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Бразильский клуб оценивает вундеркинда в 50 миллионов евро.

В этом сезоне 17-летний Родриго провел за "Сантос" 13 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: "Реал" сделал предложение по Алиссону. | http://soccernews.ru