"Реал" поборется с "Барселоной" за защитника "Челси"

Мадридский "Реал" поборется с каталонской "Барселоной" за защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо.

Как информирует испанская пресса, 26-летний бек "аристократов" вошел в сферу интересов "сливочных" и "сине-гранатовых". Первые рассматривают своего воспитанника в качестве замены Тео Эрнандесу, который пока не может убедить тренерский штаб королевского клуба в своей состоятельности, а вторые - как альтернативу Жорди Альбе.

Напомним, вчера "Челси" не смог обыграть "Рому". | soccernews.ru