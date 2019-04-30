"Реал" поборется с "Наполи" за защитника "Лиона"
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди привлёк внимание мадридского "Реала", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением 23-летнего француза во время летнего трансферного окна.
Также на фулбека "ткачей", стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро, претендует "Наполи".
В текущем сезоне Менди сыграл за "Лион" 39 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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|Реал Сосьедад
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|Эспаньол
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|Бетис
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|Эйбар
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|Леганес
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|Уэска
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