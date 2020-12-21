"Реал" поборется за трансферную цель "Ливерпуля"

Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума может продолжить карьеру в мадридском "Реале", пишет Defensa Central.

По информации источника, главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану нравится игра 24-летнего малийца. Скаутский отдел королевского клуба также положительно отзывается об игроке.

Купить хавбека "Реал" сможет за 35-40 миллионов евро. Это более дешёвая альтернатива на случай неудачи в переговорах по Полю Погба ("Манчестер Юнайтед") и Эдуардо Камавинга ("Ренн").

Ранее сообщалось, что на Биссума также претендует "Ливерпуль", который видит в нём замену Джорджиньо Вейналдуму.

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