"Реал" поборется за трансферную цель "Ливерпуля"
Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума может продолжить карьеру в мадридском "Реале", пишет Defensa Central.
По информации источника, главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану нравится игра 24-летнего малийца. Скаутский отдел королевского клуба также положительно отзывается об игроке.
Купить хавбека "Реал" сможет за 35-40 миллионов евро. Это более дешёвая альтернатива на случай неудачи в переговорах по Полю Погба ("Манчестер Юнайтед") и Эдуардо Камавинга ("Ренн").
Ранее сообщалось, что на Биссума также претендует "Ливерпуль", который видит в нём замену Джорджиньо Вейналдуму.
Не пропустите: Салах хочет перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Немецкие защитники братья Бендеры неожиданно решили завершить карьеры
-
"Бавария" не будет покупать Эриксена
-
Уткин высказался о предстоящем уходе Тедеско из "Спартака"
-
"Реал" теряет Модрича
-
Стал известен игрок года в АПЛ по версии болельщиков
-
Президент "Реала" высказался о возможном создании европейской Суперлиги
-
В РФС назвали причину дисквалификации Тедеско
-
1
Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком"
-
Российские клубы нацелились на защитника сборной Казахстана Шомко
-
1
Месси: "Барселона" переживает трудные времена, но я в порядке"
-
"Ювентус" рассматривает два варианта усиления атаки в январе
-
В "Спартаке" отреагировали на дисквалификацию Тедеско
-
"Реал" поборется за трансферную цель "Ливерпуля"
-
"Дженоа" уволила главного тренера
-
Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"
-
Убытки в 100 млн евро и создание Суперлиги: Флорентино Перес подвел "реальные" итоги 2020 года
-
ПСЖ теряет Кимпембе
-
Аршавин раскрыл трансферные планы "Зенита"
-
"Вильярреал" намерен прервать аренду хавбека "Реала"
-
"Арсенал" определился с будущим Артеты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18