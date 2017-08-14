"Реал" подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Роналду

В стане мадридского "Реала" несогласны с решением Королевской футбольной федерации Испании дисквалифицировать нападающего Криштиану Роналду на пять матчей.

Как сообщает AS, королевский клуб намерен добиваться смягчения наказания португальца, в связи с чем, "сливочные" собираются подать апелляцию.

Напомним, что Роналду получил длительную дисквалификацию за то, что толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны". | http://soccernews.ru