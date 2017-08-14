"Реал" подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Роналду

Теги реал мадридкриштиану роналду

"Реал" подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Роналду

В стане мадридского "Реала" несогласны с решением Королевской футбольной федерации Испании дисквалифицировать нападающего Криштиану Роналду на пять матчей.

Как сообщает AS, королевский клуб намерен добиваться смягчения наказания португальца, в связи с чем, "сливочные" собираются подать апелляцию.

Напомним, что Роналду получил длительную дисквалификацию за то, что толкнул арбитра Рикардо Бенгоэчеа в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии
тимофей

просто судью подкупили и всё а ,роналду не виноват .

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Гена

Да просто судью подкупили,за пенальти и за красную.

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Ларс

Саня, ты долбан?Там даже касания не было, о каком фоле речь?

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Саня Б

Если Роналдо "толкнул" арбитра, то почему судья за более жесткий фол против Роналдо не поставил пенальти

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