"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"

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"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"

Мадридский "Реал" опубликовал официальное заявление касательно переноса даты матча 10-го тура Примеры против "Барселоны".

Пресс-служба королевского клуба сообщила о поддержке инициативы провести Эль Класико 18 декабря. Ранее эту дату предложили "сине-гранатовые".

Напомним, что изначально матч был запланирован на 26 октября, но из-за акций протеста в Каталонии его проведение оказалось невозможным.

По итогам восьми туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата, а "Барса" идёт второй с отставанием в 2 очка.

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"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"

"Барселона" опубликовала официальное заявление о переносе матча с "Реалом"

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