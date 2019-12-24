"Реал" подобрал замену для Иско
Мадридский "Реал" намерен немного обновить линию полузащиту во время зимнего трансферного окна.
По информации The Mirror, королевский клуб готов продать Иско в "Челси", а вырученные средства направить на покупку у "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
Испанец в текущем сезоне сыграл за "бланкос" 13 матчей, результативными действиями не отличался.
Датчанин за указанный период провёл за "шпор" 20 игр, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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|Саутгемптон
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