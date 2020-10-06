"Реал" подписал 16-летнего защитника

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"Реал" подписал 16-летнего защитника

Мадридский "Реал" заполучил левого защитника "Мальорки" Рафаэля Обрадора, утверждает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб подписал 16-летнего футболиста, опередив в борьбе за него "Барселону".

Обрадор - воспитанник "Мальорки", за основную команду пока провёл 1 матч.

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