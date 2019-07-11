"Реал" подписал брата "японского Месси"

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"Реал" подписал брата "японского Месси"

Японец Эйджи Кубо стал игроком мадридского "Реала". 12-летний футболист будет выступать за молодёжную команду "бланкос".

Юный игрок является братом Такефусо Кубо, которого королевский клуб купил в середине июня за 2 миллиона евро.

Сообщается, что трансфер Эйджи Кубо осуществлён, чтобы упростить адаптацию "японского Месси" в Испании.

Не пропустите: "Реал" заключил новое спонсорское соглашение. | http://soccernews.ru
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