"Реал" подписал двух центральных защитников

Сразу два защитника "Мальорки" пополнили состав "Реала".

Как сообщает AS, "сливочные" за 1 миллион евро подписали Пабло Рамона и Хави Синтеса, однако оставили их в "Мальорке" до конца сезона.

Отмечается, что оба футболиста выступают за молодежные сборные Испании.

Кроме того, Рамон провел в этом сезоне два матча в Кубке Испании.

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