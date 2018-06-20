"Реал" подписал игрока луганской "Зари"

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"Реал" подписал игрока луганской "Зари"Мадридский "Реал" подписал голкипера луганской "Зари" Андрея Лунина, информирует Marca.

По сведениям издания, трансфер 19-летнего вратаря обошелся "сливочным" в 9 миллионов евро. Еще почти 5 миллионов евро украинский клуб может получить в виде всевозможных бонусов.

В завершившемся сезоне Лунин пропустил 54 мяча в 36 матчах за "Зарю".

Напомним, отец Неймара продолжит контакты с "Реалом" во время ЧМ. | soccernews.ru

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