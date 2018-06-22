"Реал" подписал сыновей экс-форварда "Барселоны"

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"Реал" подписал сыновей экс-форварда "Барселоны"

Два сына бывшего нападающего "Барселоны" Эйдура Гудьонсена перешли в "Реал", сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб подписал контракты с 16-летним Андри, который выступал за "Эспаньол", а также с 12-летний Даниэелем, обучавшимся в академии "Барселоны".

Стоит отметить, что Гудьонсен выступал за "Барселону" с 2006 по 2009 годы.

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