"Реал" подписал сыновей Гудьонсена

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"Реал" подписал сыновей Гудьонсена"Реал" подписал контракты с сыновьями экс-нападающего сборной Исландии Эйдура Гудьонсена.

Клуб пополнили 16-летний Андри, который ранее выступал за "Эспаньол", и 12-летний Даниэль - воспитанник "Барселоны"​.

Напомним, сам Гудьонсен с 2006 по 2009 год играл за "Барселону".

Читайте: "Спортинг" пополнился известным итальянским вратарём | http://soccernews.ru

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