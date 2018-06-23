"Реал" подписал сыновей Гудьонсена

"Реал" подписал контракты с сыновьями экс-нападающего сборной Исландии Эйдура Гудьонсена.

Клуб пополнили 16-летний Андри, который ранее выступал за "Эспаньол", и 12-летний Даниэль - воспитанник "Барселоны"​.

Напомним, сам Гудьонсен с 2006 по 2009 год играл за "Барселону".

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