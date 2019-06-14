"Реал" подписал "японского Месси", который является воспитанником "Барселоны"
Полузащитник "Токио" Такефусо Кубо перешел в "Реал", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист подписал контракт с королевским клубом контракт до лета 2023 года. Зарплата игрока составит два миллиона евро в год.
⭐ ¡Takefusa Kubo, nuevo jugador del @realmadrid! Reforzará al Castilla la próxima temporada. レアル・マドリードへようこそ！#RealMadrid | #LaFabrica pic.twitter.com/SGRPgz6zvU— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) 14 июня 2019 г.
18-летний Кубо по прозвищу "японский Месси" является воспитанником "Барселоны". За "Токио" он выступал с 2016 года, провел за клуб 30 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: "Реал" представил Азара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
-
Повелители креатива: 10 самых необычных празднований голов в истории
-
Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО
-
"Ростов" объявил о продлении контракта с Романом Ерёменко
-
РПЛ выступила против реформирования Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
"Дерби" потребовал у "Челси" компенсацию за Лэмпарда
-
Хадсон-Одои сравнил Месси и Марадону
-
Агент: "Игуаин" хочет завершить карьеру в "Ювентусе"
-
1
Хавбек ПСЖ близок к переходу в "Байер"
-
Экс-игрок "Челси" Рамирес вернулся в Бразилию
-
"Лион" нашел замену Менди в Нидерландах
-
Де Лигт - лучший молодой игрок сезона по версии L’Équipe
-
Transfermarkt понизил стоимость Месси, Гризманна и Коутиньо
-
Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
-
1
Дзюба уверен, что сборная России могла выйти в финал ЧМ-2018
-
Кафельников: "Спартаку" нужен новый владелец"
-
ЦСКА продлил Жамалетдинова и отдал его в аренду "Леху"
-
"Лацио" нацелился на форварда "Зенита"
-
Манолас может перейти в "Милан"
-
"Манчестер Юнайтед" может заменить де Хеа вратарем "Барселоны"
-
"Реал" подписал "японского Месси", который является воспитанником "Барселоны"
-
Повелители креатива: 10 самых необычных празднований голов в истории
-
"Вест Хэм" купил игрока сборной Испании за 28 миллионов евро
-
Стал известно, когда Кокорин и Мамаев смогут подать прошение об УДО
-
Полиция пять часов допрашивала Неймара по делу об изнасиловании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32