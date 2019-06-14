"Реал" подписал "японского Месси", который является воспитанником "Барселоны"

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"Реал" подписал "японского Месси", который является воспитанником "Барселоны"

Полузащитник "Токио" Такефусо Кубо перешел в "Реал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист подписал контракт с королевским клубом контракт до лета 2023 года. Зарплата игрока составит два миллиона евро в год.

18-летний Кубо по прозвищу "японский Месси" является воспитанником "Барселоны". За "Токио" он выступал с 2016 года, провел за клуб 30 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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