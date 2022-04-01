"Реал" подписал защитника "Шахтера"

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"Реал" подписал защитника "Шахтера"

Фото: твиттер "Шахтера"\Автор неизвестен

"Реал Мадрид" арендовал у донецкого "Шахтера" 18-летнего правого защитника Винисиуса Тобиаса, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на полтора года, до лета 2023 года, а также у королевского клуба будет право выкупа.

По информации испанских СМИ, изначально бразилец будет выступать за вторую команду "Мадрида" - "Кастилью". На предсезонной подготовке тренерский штаб "Реала" решит, где Винисиус проведет сезон 2022\23: в первой команде или во второй.

Отмечается, что выкуп игрока будет стоить 18 миллионов евро.

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