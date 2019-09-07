"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
"Реал" в зимнее трансферное окно вернется к трансферу к хавбека лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша.
Как сообщает O Jogo, португалец отказался продлевать соглашение с клубом, поэтому "Спортинг" захочет его продать, чтобы выручить хоть какие-то деньги.
Напомним, что кроме "Реала", футболистом также интересуются "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Тоттенхэм".
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