"Реал" подпишет новый контракт с Бензема

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"Реал" подпишет новый контракт с Бензема

"Реал" в скором времени продлит контракт с форвардом Каримом Бензема. Об этом сообщает Marca.

Стороны хотят подписать контракт до лета 2022 года. Оклад 32-летнего футболиста также увеличится.

Бензема перешел в "Реал" из "Лиона" в 2009 году за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 23 матча за "сливочных", отметившись 16 голами и 7 ассистами.

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