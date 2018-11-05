"Реал" подпишет новый многомиллионный контракт с Adidas

Мадридский "Реал" планирует продлить контракт с немецким производителем спортивной экипировки Adidas.

Как сообщает Marca, по новому 10-летнему договору "сливочные" будут получать по 110 миллионов евро в год. В настоящее время Adidas платит "Реалу" 52 миллиона в год. По слухам, столь серьёзное увеличение суммы контракта связано с предложениями от других брендов, которые регулярно поступают королевскому клубу.

Отметим, что беспрерывное сотрудничество "Реала" с немецкой компанией длится с 1998 года.

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