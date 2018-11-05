"Реал" подпишет новый многомиллионный контракт с Adidas

Теги реал мадрид

"Реал" подпишет новый многомиллионный контракт с Adidas

Мадридский "Реал" планирует продлить контракт с немецким производителем спортивной экипировки Adidas.

Как сообщает Marca, по новому 10-летнему договору "сливочные" будут получать по 110 миллионов евро в год. В настоящее время Adidas платит "Реалу" 52 миллиона в год. По слухам, столь серьёзное увеличение суммы контракта связано с предложениями от других брендов, которые регулярно поступают королевскому клубу. 

Отметим, что беспрерывное сотрудничество "Реала" с немецкой компанией длится с 1998 года.

Читайте также: Апгрейд "Сантьяго Бернабеу": "Реал" установит тв-экраны прямо на унитазы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Первая победа "Реала" после Лопетеги, проблемы Симеоне и доминирование Каталонии: итоги 11 тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 24
2 Севилья 11 20
3 Атлетико Мадрид 11 20
4 Алавес 11 20
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Мадрид 11 17
7 Леванте 11 17
8 Жирона 11 16
9 Хетафе 11 16
10 Реал Вальядолид 11 16
11 Сельта Виго 11 14
12 Эйбар 11 14
13 Реал Сосьедад 11 13
14 Бетис 11 13
15 Валенсия 11 11
16 Вильярреал 11 10
17 Атлетик Бильбао 10 10
18 Леганес 11 9
19 Райо Вальекано 11 6
20 Уэска 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов