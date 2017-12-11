"Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола контракт с титульным спонсором

Мадридский "Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола спонсорский контракт со своим титульным спонсором.

Как информирует испанская пресса, по новому соглашению компания " Fly Emirates" за сезон будет платить королевскому клубу 70 миллионов евро. По этому показателю "сливочные" обойдут своих главных конкурентов - английский "Манчестер Юнайтед", получающий от "Chevrolet" 62 миллиона евро в год, и каталонскую "Барселону", зарабатывающую на сделке с "Rakuten" 52 миллиона евро в сезон.