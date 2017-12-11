"Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола контракт с титульным спонсором

Теги реал мадрид

"Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола контракт с титульным спонсоромМадридский "Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола спонсорский контракт со своим титульным спонсором.

Как информирует испанская пресса, по новому соглашению компания "Fly Emirates" за сезон будет платить королевскому клубу 70 миллионов евро. По этому показателю "сливочные" обойдут своих главных конкурентов - английский "Манчестер Юнайтед", получающий от "Chevrolet" 62 миллиона евро в год, и каталонскую "Барселону", зарабатывающую на сделке с "Rakuten" 52 миллиона евро в сезон.

Напомним, летом "Реал" может расстаться с Асенсио. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов