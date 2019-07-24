"Реал" подтвердил травму колена у Асенсио



Нападающий мадридского "Реала" Марко Асенсио получил тяжелую травму колена, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист прошел медицинское обследование, которое диагностировало у него разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. Эту травму он получил в матче Международного кубка чемпионов против "Арсенала" (2:2, по пенальти - 3:2).

Сроки восстановления игрока не разглашаются, но обычно они составляют от шести до девяти месяцев. В ближайшее время хавбеку предстоит операция.

23-летний Асенсио выступает за "Реал" с 2016 года. Всего за королевский клуб он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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