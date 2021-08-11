"Реал" подтвердил уход Кубо в "Мальорку"

Фото: инстаграм Кубо

Хавбек "Реала" Такефуса Кубо продолжит карьеру в "Мальорке".

"Реал" в своем твиттере подтвердил уход 20-летнего японца аренду до конца сезона.

Кубо присоединился к мадридскому клубу в 2019 году. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Напомним, что "Мальорка" в сезоне 2019/20 уже брала в аренду японского хавбека.

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