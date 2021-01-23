"Реал" подыскивает замену Менди

"Реал" начал поиски нового левого защитника, сообщает Marca.

По сведениям издания, это связано с тем, что летом команду может покинуть Марсело, а также клуб не совсем доволен выступлениями Ферлана Менди. По мнению руководства клуба, физическая подготовка француза превалирует над технической.

Отмечается, что "Реал" может вернуть Серхио Регилона из "Тоттенхэма" за 45 миллионов евро, однако этот трансфер состоится только в случае ухода Зинедина Зидана. Кроме того, "Реал" рассматривает кандидатуры своих воспитанников - Франсиско Гарсия (аренда в "Райо Вальекано") и Мигель Гутьеррес ("Кастилья").

В этом сезоне Менди провел 21 игру, однако результативными действиями не отличился.

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